DTSO Başkanı Şahin: Fırsatçılara geçit yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTSO Başkanı Şahin: Fırsatçılara geçit yok - Son Dakika

DTSO Başkanı Şahin: Fırsatçılara geçit yok

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, son günlerdeki spekülasyonlar ve bazı firmaların hijyen malzemelerinde fahiş fiyat uyguladığı söylentileri üzerine TOBB tarafından gerçekleştirilen açıklama hakkında bilgi verdi.

DTSO Başkanı Şahin: Fırsatçılara geçit yok, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, son günlerdeki spekülasyonlar ve bazı firmaların hijyen malzemelerinde fahiş fiyat uyguladığı söylentileri üzerine TOBB tarafından gerçekleştirilen açıklama hakkında bilgi verdi.


Şahin açıklamasında; "Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Birliğimize şikayetler ulaşmaktadır. Bu çerçevede, çalışma alanımızda tespit edilen bu tür işletmelerin, Odamız Disiplin Kuruluna sevk edileceği ve haklarında " Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı hususu bilgilerinize rica olunur" ifadelerini kullandı.


Tuncay Şahin, fırsatçılık yapan herhangi bir üyeye, özellikle bu hassas dönemde göz yummayacaklarını ve oda olarak alınabilecek en sert tedbirleri alacaklarını da sözlerine ekledi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin

Son Dakika Haberleri
20:50 Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu
20:50 Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz.
20:49 MANİSA Kazada ölen çift toprağa verildi
20:48 Koronavirüs taraması bahanesiyle hırsızlık dolandırıcılık uyarısı
20:47 Çocuk Esirgeme Kurumu sitesinde yangın 30 çocuk dumandan etkilendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 20:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DTSO Başkanı Şahin: Fırsatçılara geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]