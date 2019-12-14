DTSO Başkanı Şahin, İKV'nın yürütme kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTSO Başkanı Şahin, İKV'nın yürütme kurulunda - Son Dakika

DTSO Başkanı Şahin, İKV'nın yürütme kurulunda

6 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 57. Genel Kurulu'nda görev aldı.

DTSO Başkanı Şahin, İKV'nın yürütme kurulunda, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 57. Genel Kurulu'nda görev aldı.


İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) 57. Olağan Genel Kurulu vakfın Mütevelli Kurum başkanları, Destekçi Kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda yapıldı. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yeniden vakfın başkanı seçildiği Genel Kurul'da DTSO Başkanı Tuncay Şahin'de görev aldı. - DÜZCE

İktisadi Kalkınma Vakfı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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