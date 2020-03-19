DTSO Başkanı Şahin "İstikrar paketi iş dünyasına moral olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTSO Başkanı Şahin 'İstikrar paketi iş dünyasına moral olacak' - Son Dakika

DTSO Başkanı Şahin "İstikrar paketi iş dünyasına moral olacak"

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Devletimiz sürecin en başından bu yana en hızlı şekilde kararlar alarak hem halk sağlığını, hem de ülke ekonomimizi ayakta tutmayı başarmıştır" dedi.

DTSO Başkanı Şahin

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Devletimiz sürecin en başından bu yana en hızlı şekilde kararlar alarak hem halk sağlığını, hem de ülke ekonomimizi ayakta tutmayı başarmıştır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik istikrar önlem paketleri açıklamasını değerlendiren DTSO Başkanı Tuncay Şahin Dünya'daki en güvenli ülkeler arasında olduğumuzu belirterek "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi dolayısıyla devletimiz sürecin en başından bu yana en hızlı şekilde kararlar alarak hem halk sağlığını, hem de ülke ekonomimizi ayakta tutmayı başarmıştır. Dünya'da virüs salgını ve sonuçlarına en hızlı reaksiyon veren ülke olduk. Şu an hem yatırım hem de yaşam olarak Dünya'daki en güvenli ülkeler arasındayız. Bu durumun yaşanmasında emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm üst düzey idarecilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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