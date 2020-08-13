DTSO Başkanı Şahin "Proje okullarımız ile gurur duyduk" - Son Dakika

DTSO Başkanı Şahin "Proje okullarımız ile gurur duyduk"
DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, açıklanan veriler sonucunda proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaşması dolasıyla bir açıklama yayımladı.
DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, açıklanan veriler sonucunda proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaşması dolasıyla bir açıklama yayımladı.
Şahin açıklamasında; " Meslek Lisesi, memleket meselesi mottosuyla çıktığımız yolda sorumluluk alanımızdaki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin %100 doluluk oranına ulaşmış olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Türk İş Dünyasının sesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol gereği 81 ilde 100'ün üstünde Meslek Lisesi oda ve borsaların sorumluluğuna verilmiş ve o dönemden sonra tüm Türkiye'de Meslek Liseleri konusunda seferberlik başlamıştı. Geçen yıl ilk kez tam doluluk oranına ulaşan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yılki tercihlerde de gençlerimizin ve ailelerimizin göz bebeği olarak yüksek dereceli öğrencilerden oluşan öğrenci profilini genişletmiş, geçen yılki başarısını yinelemiştir. Okulumuzu tercih eden öğrenci ve velilerimiz başta olmak üzere; projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:57
Kaynak: İHA
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