DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi - Son Dakika

DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin katıldığı telekonferansta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Düzce'de ki konuları aktardı.

DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin katıldığı telekonferansta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Düzce'de ki konuları aktardı.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 365 oda ve borsa başkanının da katılımlarıyla gerçekleşen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile istişare toplantısına katılarak bölge üreticilerinin taleplerini aktardı.


Başkan Şahin toplantıda İSKİ kısıtlamaları nedeniyle sanayicilerin sorun yaşadığını belirterek "Düzce'de en önemli sorunlarımızdan biri İSKİ. İSKİ'nin kısıtlamaları ve uygulamaları dolayısıyla sanayicilerimiz sorunlar yaşıyorlar. Konuların çözümü noktasında bakanımız da bizlere destek olursa daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Bunun haricinde Organize Sanayi Bölgelerimizin genişletilmesi amacıyla, sanayiye uygun arazilerimizin tahsisleri noktasında da Düzce'ye destek olunmasını rica ediyoruz. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin, bölge ve illere göre öne çıkan tarımsal ve hayvansal bitkisel ürünler bazında yaygınlaştırılması, bu ürünlerin hammadde girdisi olarak kullanılabileceği sanayi sektörlerinin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iller bazında bir master plan oluşturulması, Düzce'nin organik tarım ihtisas bölgeleri konusunda pilot bölge olarak ilan edilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması, maliyetleri düşürücü ve verimliliği arttırıcı modern tarım teknikleri için çiftçilerin eğitilmesi, ortak girişimlerin teşvik edilmesi, bu konuda çiftçilere bir bölümü geri ödemesiz, diğer bölümü düşük faiz ve uzun vadelerde kredi imkanı sağlanması, tarım sektöründe kullanılan enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arazi büyüklüklerine göre değil, üretilen ürün miktarı bazında destekleme ödemeleri sisteminin çalıştırılması, orman ürünleri sanayicileri olarak e-ihaleyi onaylıyoruz. Fakat uygulamasından kaynaklı bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Mesela ihale başlar başlamaz bir saatlik süre bizlerin boşuna zaman kaybına neden olmaktadır. Bu süreyi minimum zamana indirebilir, açık artırmalı eski ihale sisteminde olduğu gibi, ihale söz konusu olan partinin, ihalesine başlanan her partinin süresinin 2 dakika yapılmasını ancak süre başlar başlamaz aralıksız pey verilmesini, pey verilmeyen belli süre aralığında (5 saniye) partinin en yüksek pey verilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde son saniyede olan pey artışları haksız rekabete sebep vermektedir. Partinin kime kaldığı satışı tamamen şansa kalmaktadır. Partiye teminat yatıranların ve artırım yapanların şeffaflık açısından ekranda isimlerinin görülmesini talep ediyoruz. İsteyenlerin teminat yatırma işlemlerini elektrik kesintisi ve internet yoğunluklarından dolayı bir gün öncesinden yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Tüm oda ve borsalardan gelen talep konuşmalarını dikkatle dinleyen Dr. Bekir Pakdemirli, bakanlık nezdinde çözülmesi muhtemel konular konusunda hızlıca adımlar atacaklarını ve kamuoyu ile kısa sürede paylaşacaklarını ifade etti. - DÜZCE

Bekir Pakdemirli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DTSO Başkanı Şahin, tarımla ilgili konuları bakana bildirdi - Son Dakika

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