DTSO'da Business Networking eğitimi gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTSO'da Business Networking eğitimi gerçekleştirdi - Son Dakika

DTSO'da Business Networking eğitimi gerçekleştirdi

6 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile ABİGEM DM İşbirliğiyle "Business Networking" Abigem eğitim Uzmanı Hüseyin Mandacı'nın sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

DTSO'da Business Networking eğitimi gerçekleştirdi, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile ABİGEM DM İşbirliğiyle "Business Networking" Abigem eğitim Uzmanı Hüseyin Mandacı'nın sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Düzenlenen Eğitime, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Simay Üzmez Şişman, Figen Bucurgat, Kadın ve Genç Girişimci katılım sağladı.


Gerçekleşen eğitimde, Networking nedir?, Ne değildir?, 6 katman kuralı nedir?, Ortalama İnsanların networking gücü Nedir?, Networking Alanları (Özel, Sosyal, İş), Networkingte Pareto Kuralı kullanımı, Networking Aşamaları, Networkingte Kartvizit kullanımının farklı özellikleri, Asansör Cümlesi Kullanımı, Networkingte temel davranış biçimleri (Profesyonel, Amatör, Empatik, Sempatik), Kişilik tiplerine göre Business Networking nasıl yapılır? gibi konu başlıklarında katılımcılara faydalı ve kullanışlı bilgiler verildi. Eğitim toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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