Son Dakika Haberleri: DTSO'da dış ticaret semineri düzenlendi
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DTSO'da dış ticaret semineri düzenlendi

29 dakika önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) organizasyonu ile dış ticaret semineri düzenlendi.

DTSO'da dış ticaret semineri düzenlendi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) organizasyonu ile dış ticaret semineri düzenlendi.


Ticaret Bakanlığı ve GAİB ortaklığında DTSO'da düzenlenen eğitim seminerine DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Baran Türk, yönetim kurulu üyeleri ihracat yapan ve ihracat yapmayı planlayan firmalarımın temsilcileri katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı Baran Türk, oda bünyesinde ihracatçıların bir araya geldiği bir kurul oluşturduklarını vurgulayarak, Bakanlığın ve GAİB'in sunduğu desteklerin yerelde pek bilinmediğini aktardı.


Daha sonra düzenlenen seminer kapsamında uluslararası ticari bilgiye erişim, yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, ticarette teknik engeller gibi farklı konularda katılımcı firma temsilcilerine detaylı bilgiler verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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