Son Dakika Haberleri: Dtso'da Yeni Dönem Oda Belgeleri Ücretsiz

Dtso'da Yeni Dönem Oda Belgeleri Ücretsiz

41 dakika önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), üye memnuniyetini artırmak amacıyla odadan temin edilen faaliyet belgesi, oda sicil kayıt belgesi, ihale durum belgesi, meslekten men belgesi, yerli istekli ve İngilizce belgelerin ocak ayından itibaren ücretsiz verecek.

Dtso'da Yeni Dönem Oda Belgeleri Ücretsiz, System.String[]
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), üye memnuniyetini artırmak amacıyla odadan temin edilen faaliyet belgesi, oda sicil kayıt belgesi, ihale durum belgesi, meslekten men belgesi, yerli istekli ve İngilizce belgelerin ocak ayından itibaren ücretsiz verecek.

DTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nesih Aktepe, "Oda meclisinde yapılan istişareler sonucunda üyelerin ocak ayından itibaren faaliyet belgesi, oda sicil kayıt belgesi, ihale durum belgesi, meslekten men, yerli istekli ve İngilizce belgeleri ilgili birimimize gelerek veya internet ortamında ücretsiz temin edebilirler. Seçim sürecinde odaya kayıtlı üyelerin en çok belirtikleri sıkıntılardan birinin odadan alınan belgelerin ücretli olması idi. Seçim sürecinde belirttiğimiz gibi temel amacımız üye memnuniyetini artırmak ve iş dünyasının önündeki problemleri en aza indirgemek olduğu belirtmiştik. Bu kapsamda üyelerimiz artık odaya gelmelerine bile gerek kalmadan web sitemiz üzerinden bu belgeleri ücretsiz alabilirler. Odamız geçtiğimiz yıl üyelerimize yaklaşık olarak 30 bin adet belgeyi 300 bine yakın bir ücretle vermişti. Artık bu belgeler üyelere ücretsiz verilecek. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak üye memnuniyetini artırmak amacıyla bu tür girişim ve çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekonomi
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