Dtso'dan Destek Programı Toplantısı
1 saat önce
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde "KOSGEB 2019 Girişimcilik Destek Programı" bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde "KOSGEB 2019 Girişimcilik Destek Programı" bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan değişiklikler ilişkin sunum yapıldı.
DTSO ev sahipliğinde "KOSGEB 2019 Girişimcilik Destek Programı" düzenleyerek yapılan değişiklerle ilgili sunum yapılarak girişimci adaylarının desteklerden nasıl faydalanacağına dair bilgi verildi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KOSGEB Diyarbakır Müdürü Hasan Solmaz
, Diyarbakır İşkur Müdürü İsmail Koç, Karacadağ
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, DESOB Başkan Vekili Abdullatif Aykul ve Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hayrettin Bahçıvancı katıldı.
Bilgilendirme toplantısında KOSGEB Müdürü Solmaz, 2019 yılında yapılan değişikliklere ilişkin sunum yaptı. Sunumda girişimci adaylarının desteklerden nasıl faydalanacağına dair bilgi verdi. Girişimcilere kolaylık sağlanması ve finansmana erişim noktasında neler yapılacağı tartışıldı. Kurumların bu noktada ortak çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:14 Kaynak: İHA
Hülya Avşar'dan Girişimcilere Altın Tavsiyeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu