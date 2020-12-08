- DTSO'dan engellilere drone eğitimi desteği - Son Dakika

- DTSO'dan engellilere drone eğitimi desteği

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından engellilere yönelik istihdam sağlanması ve yeni mesleklerin yayılması için ücretsiz drone eğitimi verilmeye başlandı.

DTSO, Sanayi Mektebinde eğitimlere devam ediyor. Yaklaşık 70 eğitim 30 yazılım olmak üzere kent genelinde gençlere, kadınlara ve engelli bireylere verdikleri eğitimle istihdam yolunu açan DTSO bir ilke daha imza attı. DTSO tarafından engelli bireylere yönelik drone eğitimi verildi. Verilen eğitimle yen i istihdam alanların oluşturulması hedeflendi.

2021'de Sanayi Mektebinde tasarım, yazılım ve destek eğitimleri ile 600 kişiye eğitim vermeyi planladıklarını kaydeden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, yeni meslekler ile engelli bireylerin aranılacak nitelikli personel haline geleceklerini söyledi. Başkan Kaya, "Engelliler Haftanız kutlu olsun, doğrusu Sanayi Mektebini açtığımızdan beri belki de en az kazandığımız ama en çok keyif aldığımız eğitim. Sanayi Mektebinin amacı doğrusu 70'e yakın eğitim, 30'a yakın yazılım olmak üzere kentimizdeki gençlerimize, kadınlarımıza, engellilerimize, çalışan veya çalışmayanlarımıza yönelik eğitim vermek. Bugünkü eğitimimiz Ticaret ve Sanayi Odamızın destekleriyle engelli kardeşlerimize yönelik drone eğitimi. Hepimiz şunu biliyoruz, şu an iş yasasında belirli bir sayının üzerinde eleman istihdam eden işletmelerin engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bu bazen tartışmalara neden oluyor, ama iş alanı açılması anlamında önemli. Ama en önemlisi bugünkü çalışma, herhangi bir yasal gerekçe duyulmadan engelli kardeşlerimizin edindikleri eğitimle kendi ihtiyaçlarını gidecek şekilde aranır hale getirmek. Bugün alacağınız drone eğitimi ile sizler hiçbiriniz kotaya tabir tutulmadan aranır eleman haline geleceksiniz. Bize başvuranların sayısına baktığımızda bunun farkına vardığınızı çok net görebiliyoruz. Bu anlamda bu tür engelli bireylere verilecek eğitimlerin iş bulmalarında daha da kolaylıklar sağlayacağını biliyoruz. Drone, yazılım, tasarım gibi eğitimleri oda olarak finansal anlamda desteklediğimiz, sizlerin de aldığınız eğitimle rahatlıkla iş bulabileceğiniz eğitimleri biz yapacağız" dedi.

"Hepimiz kendimizi mutlu hissediyoruz"

Dezavantajlı bireylerden İhsan Yılmaz ise engelli bireyler için istihdam oluşturmak ve öncesi eğitimler yaparak kendilerini hazırlayan DTSO'ya teşekkür etti. Eğitimi aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Drone eğitimi aldık bugün, çağımızın gelişen teknoloji yönünde önemli bir yer ediniyor. Bu anlamda bizdeki eksiklik şuydu, drone kullanamıyorduk. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu dezavantajlı insanlara bu eğitimi sağlaması için öncülük ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Toplumun her kesiminde dezavantajlıların var olması gerekiyor, kurumlarda personeller çalıştırılıyor, dezavantajlı insanlar da bu kurumlarda yer almalı. Özellikle teknoloji, yazılım konularında kendilerini geliştirip aktif hale geleceklerdir. Çok mutluyum benimle birlikte 20 kişi var hepimiz kendimizi mutlu hissediyoruz" diye konuştu.