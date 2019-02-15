Son Dakika Haberleri: Dtso'dan Gölyaka Myo'ya Ekipman Desteği

Dtso'dan Gölyaka Myo'ya Ekipman Desteği

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret Sanayi Odası (DTSO) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının uygulamalı yiyecek içecek derslerinde kullanılmak üzere sıcak mutfak ekipmanları hediye edildi.

Dtso'dan Gölyaka Myo'ya Ekipman Desteği, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret Sanayi Odası (DTSO) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının uygulamalı yiyecek içecek derslerinde kullanılmak üzere sıcak mutfak ekipmanları hediye edildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hasan Arslan'ın gayretleri, oda meclisinin de talebi uygun bulup onaylaması neticesinde, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının uygulamalı yiyecek içecek derslerinde kullanılmak üzere sıcak mutfak ekipmanları tam teşekküllü olarak hediye edildi. İlgili donatı elemanları, Yüksekokul bünyesinde kurulacak olan, Aşçılık Programının da temel gereksinimlerini karşılama potansiyelini taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları kapsamında gelişmeleri ve yaratıcılık içeren çalışmaları uygulamalı olarak icra edebilmelerine imkan tanıyacaktır. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

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