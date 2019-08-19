Son Dakika Haberleri: DTSO'dan hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

DTSO'dan hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA'ya yapılan ziyarette 2019 yılı destek programları kapsamında odaya ait ve ortak olduğu projelerin onaylananları ve yeni geliştirilecek olan projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

DTSO'dan hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA'ya yapılan ziyarette 2019 yılı destek programları kapsamında odaya ait ve ortak olduğu projelerin onaylananları ve yeni geliştirilecek olan projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Türkan ve Yalçın Top, Genel sekter Ayten Nursel Kocadağ ve Proje ofisi personelleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) Düzce Yatırım Destek Ofisi'nin yeni koordinatörü Abdülkadir Uslu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, 2019 yılı destek programları kapsamında odaya ait ve ortak olduğu projelerin onaylananları ve yeni geliştirilecek olan MARKA projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdülkadir Uslu'ya yeni görevinde başarılar dilerken, DTSO ile MARKA'nın sürekli iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüğüne dikkat çektiler. - DÜZCE
Abdülkadir Uslu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor
Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder Kayyum kararı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DTSO'dan hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]