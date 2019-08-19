DTSO'dan hayırlı olsun ziyareti
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA'ya yapılan ziyarette 2019 yılı destek programları kapsamında odaya ait ve ortak olduğu projelerin onaylananları ve yeni geliştirilecek olan projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA'ya yapılan ziyarette 2019 yılı destek programları kapsamında odaya ait ve ortak olduğu projelerin onaylananları ve yeni geliştirilecek olan projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen
, Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Türkan ve Yalçın Top, Genel sekter Ayten Nursel Kocadağ ve Proje ofisi personelleri, Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı(MARKA) Düzce Yatırım Destek Ofisi'nin yeni koordinatörü Abdülkadir Uslu
'yu ziyaret etti.
Ziyarette, 2019 yılı destek programları kapsamında odaya ait ve ortak olduğu projelerin onaylananları ve yeni geliştirilecek olan MARKA projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdülkadir Uslu'ya yeni görevinde başarılar dilerken, DTSO ile MARKA'nın sürekli iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüğüne dikkat çektiler. - DÜZCE
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