Son Dakika Haberleri: Dtso'dan Tahran Fuarı'na Ziyaret

Dtso'dan Tahran Fuarı'na Ziyaret

46 dakika önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Kazmacı ve Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Akyıl İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'nı ziyaret etti.

Dtso'dan Tahran Fuarı'na Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Kazmacı ve Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Akyıl İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'nı ziyaret etti.

Uluslararası turizm fuarında İran Tur Operatörleri, Türkiye ticari ataşesi ve yetkililerle Kazmacı ile Akyıl, Diyarbakır'ın tarihi mekanları ve yöresel lezzetleri hakkında bilgi verdi. Kazmacı ve Akyıl, İran'dan Diyarbakır'a gelecek turistleri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Yetkililerde, ziyaretlerinden dolayı Kazmacı ve Akyıl'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

İran, Diyarbakır, Tahran, Ekonomi
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