DTSO, DTB, DESOB ve OSB'den vatandaşlara korona virüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DTSO, DTB, DESOB ve OSB'den vatandaşlara korona virüs uyarısı - Son Dakika

DTSO, DTB, DESOB ve OSB'den vatandaşlara korona virüs uyarısı

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ortak bir açıklama yaparak vatandaşları korona virüse karşı uyardı.

DTSO, DTB, DESOB ve OSB'den vatandaşlara korona virüs uyarısı, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ortak bir açıklama yaparak vatandaşları korona virüse karşı uyardı.


DTSO, DTB, DESOB ve OSB'den yapılan ortak açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerin alınmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de etkisi hızla artan bir salgın tehdidi ile karşı karşıyayız. Dünya geneline yayılmış bir salgından halkımızı korumak için ilgili bakanlıklar ve İl Valiliğimiz tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. Bugün itibariyle yürürlüğe giren tedbirler kapsamında umuma açık sosyal, kültürel ve ticari alanların kapatılmıştır. Bunlara ek olarak halkın kalabalık mekanlarda bulunmaktan kaçınmaları gibi ciddi önlemler alınmaktadır. Hemşehrilerimizin olası bir salgın tehdidini en az zararla atlatmaları, ölümlü vakalarının yaşanmaması için halka açık taziye evleri 17 Mart itibariyle ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Bu tedbire ek olarak evlerde de taziye ziyaretlerinin yapılmamasını, vatandaşlarımızın evlerdeki taziyelere gitmeyerek telefon ile taziye mesajlarını iletmeleri, düğün ve benzeri toplumsal dayanışmayla yapılan etkinliklerin evlerde ve açık alanlarda bile olsa yapılmaması, risk grubu olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın acil durumlar dışında evlerinden çıkmamaları, okulların tatil edilmiş olması münasebetiyle zorunlu haller dışında çocukların evde kalarak dinlenmeleri, virüsün hava ve temas yoluyla bulaşması mümkün olduğundan yakın temaslardan kaçınmaları, ev ve iş yerlerinin maksimum düzeyde hijyenik ortamlar oluşturmaları, ellerini sıkça yıkamaları, Diyarbakır esnafımızın kendi çalışanları ve iş yerlerinin hijyenine özel bir hassasiyet göstermelerini hususlarında tüm vatandaşlarımızı gerekli hassasiyetleri göstermeye, yapılan uyarılara titizlikle uymaya davet ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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