Son Dakika Haberleri: DTSO heyetinden Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsüne gezi
Son Dakika Güncel DTSO heyetinden Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsüne gezi

DTSO heyetinden Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsüne gezi

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) heyeti, kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla Silvan'ın Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsü'ne gezi düzenledi.

DTSO heyetinden Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsüne gezi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) heyeti, kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla Silvan'ın Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsü'ne gezi düzenledi.


Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsü'ne düzenlenen geziye DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Ercan Tayınlamak ve Erdal Aşar, DTSO Meclis Üyeleri, Kadın Meclisi ve TÜRSAB yetkilileri katıldı.


İlk olarak Malabadi Köprüsü'nü gezen DTSO heyeti, köprünün mimari ve tarihi yapısına hayran kaldı. DTSO heyeti daha sonra Hasuni mağaralarında yer alan su depoları, hamam, kaya merdivenleri, taş döşeme yolları, kaya kilisesini gezdi.


Silvan'ın tarihi mekanlarında incelemelerde bulunan DTSO heyeti, ilçedeki tarihi ve kültürel yapıların korunması ve turizmin canlandırılması için oda olarak her zaman çalışacaklarını belirtti. DTSO heyeti, Malabadi Köprüsü'nün hemen yanı başında bulunan Malabadi köyü muhtarı ve köy sakinleri ile bir araya gelerek, köprünün turizme kazandırılması için birlikte neler yapılabileceği konularında görüş alışverişinde bulundu. - DİYARBAKIR

Malabadi Köprüsü, Diyarbakır, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
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