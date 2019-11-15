Son Dakika Haberleri: DTSO ile İstanbul Okan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel DTSO ile İstanbul Okan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

DTSO ile İstanbul Okan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Okan Üniversitesi arasında Diyarbakır'ın gastronomi turizminin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

DTSO ile İstanbul Okan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Okan Üniversitesi arasında Diyarbakır'ın gastronomi turizminin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.


DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı İlkay Gök'ün katılımı ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Diyarbakır'ın yöresel ürünlerinin, lezzetlerinin envanterinin çıkarılması, üretiminin sürdürülmesi, Diyarbakır menşeli tarımsal ürünler ve yöresel lezzetlerin bilimsel çalışmalarının yapılması, üniversitenin yöresel mutfak derslerinde yer verilmesi, Diyarbakır mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı konusunda ortak çalışma yapılmasına yer verildi.


İşbirliği hakkında değerlendirme yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, iki kurum arasında sağlanan işbirliğinin fuar çalışmalarına da önemli katkılar sunduğunu, işbirliği protokolü ile bu işbirliğini daha da geliştireceklerini ve ilin yöresel ürünlerinin kültür turizmine kazandırılması için çalışma yapacaklarını belirtti. - DİYARBAKIR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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