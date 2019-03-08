Dtso ile Kosgeb Arasında Mentörlük Protokolü İmzalandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Düzce Müdürlüğü arasında İleri Girişimci Programları Kapsamında desteklenen işletmelere yönelik mentörlük çalışmaları için işbirliği protokolü imzalandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Düzce Müdürlüğü arasında İleri Girişimci Programları Kapsamında desteklenen işletmelere yönelik mentörlük çalışmaları için işbirliği protokolü imzalandı.



İmza törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özkan Çakır ile KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin katıldı.



İmza töreninde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ülkemizin endüstri 4.0 seviyesini aşması, katma değeri yüksek üretim ile ihracata yönelik çalışmaların yapılabilmesi için devletin ve de KOSGEB'in geliştirdiği yeni destek programının bu tür girişimcilere derman olacağını söyledi.



KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin de KOSGEB'in yenilenen destek programlarında en önemli kalemlerden birinin ileri girişimci destek programı olduğunu belirterek, bu programdaki amacın Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelere mentörlük hizmeti verilmesi baz alındığını ifade etti. Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası'nın belirleyeceği mentör isimlerin, bu programa dahil olan girişimcilere yol göstererek çok yönlü ortak çalışmalara imza atılacağını da sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü arasındaki mentörlük protokolü imza altına alındı. - DÜZCE

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