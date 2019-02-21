Son Dakika Haberleri: DTSO Kadın Meclisi kuruldu

DTSO Kadın Meclisi kuruldu

57 dakika önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, ekonomi alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle kuruluşunu ilan etti.

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, ekonomi alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle kuruluşunu ilan etti. (Mahir SOLMAZ)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 

Ekonomi, Diyarbakır, Ekonomi
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