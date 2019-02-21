DTSO Kadın Meclisi kuruldu
57 dakika önce
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, ekonomi alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle kuruluşunu ilan etti.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, ekonomi alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle kuruluşunu ilan etti. (Mahir SOLMAZ)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05
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