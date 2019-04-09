Son Dakika Haberleri: Dtso Kadın Meclisi Seçimleri 27 Nisan'da Yapılacak

Dtso Kadın Meclisi Seçimleri 27 Nisan'da Yapılacak

1 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi Kurucular Kurulu tüzüğünü hazırlayıp kamuoyu ile paylaşarak seçim çalışmalarını başladı.

Dtso Kadın Meclisi Seçimleri 27 Nisan'da Yapılacak, System.String[]
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi Kurucular Kurulu tüzüğünü hazırlayıp kamuoyu ile paylaşarak seçim çalışmalarını başladı. Seçimlerin 27 Nisan'da yapılması kararlaştırıldı.

DTSO Kadın Meclisi, mart ayında başlatılan adaylık başvurularında yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Aday olan kadın girişimcilerin seçim çalışmasını daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için Kadın Meclisi seçimlerinin 27 Nisan 2019 Cumartesi günü DTSO toplantı salonunda saat 0.: 00-16.00 saatleri arasında düzenlenmesine karar verildi.

Kadın Meclisi seçimleri için oy kullanmak isteyen kadınların imza sirküleri, yetki belgesi veya ortaklık teyit belgesi ile oy kullanabilecekleri öğrenilirken, seçim çalışması yapacak olan adayların seçim listelerini DTSO'dan temin edebilecekleri kaydedildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:24 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 27 Nisan, Güncel
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