Son Dakika Haberleri: Dtso Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Dtso Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

33 dakika önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısında aylık mizanlar ve 2018 yılı kesin hesabının ibra görüşmeleri yapıldı.

Dtso Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısında aylık mizanlar ve 2018 yılı kesin hesabının ibra görüşmeleri yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Ahmet Dertli yaptı. Meclis oturumunun başında MHP Düzce Belediye Başkan Adayı ve DTSO Meclis Üyesi Erdoğan Bıyık ile MHP Çilimli Belediye Başkan Adayı ve DTSO Meclis Üyesi Ömer Demirtaş'a söz verildi. 31 Mart seçimlerinde tüm meclis üyelerinden destek isteyen Bıyık ve Demirtaş, seçim çalışmalarına devam etmek üzere müsaade istedi. Oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yoğun bir ay yaşadıklarını, Düzce'nin tanıtımı amacıyla sürekli hareket halinde olduklarını, bu noktada meclis üyelerinden de destek beklediklerini ifade etti.

Meclis toplantısı aylık mizanlar ve 2018 yılı kesin hesabının ibra görüşmeleriyle sona erdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:38 Kaynak: İHA

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