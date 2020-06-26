DTSO meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında sosyal mesafeli meclis toplantısı yapıldı.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yoğun programların olduğu bir ayın sonunda meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.



Toplantıda ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Daha sonra ise odanın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Toplantının devamında mizanlar ve 2020 yılı gelir gider hesapları Meclis Üyeleri tarafından görüşüldü. - DÜZCE