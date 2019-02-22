Dtso Meclisi'nde Bağımlılıkla Mücadele Konusu Ele Alındı
39 dakika önce
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) şubat ayı olağan meclis toplantısında meclis üyeleri ve oda personellerine İl Sağlık Müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) şubat ayı olağan meclis toplantısında meclis üyeleri ve oda personellerine İl Sağlık Müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışması konusunda bilgilendirme yapıldı.
DTSO şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Celalettin Birtane başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
, meclis üyeleri ve oda personelleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Birtane, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun işleyişi ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'nun yaptığı çalışmalara ilişkin meclisi ve oda personellerini bilgilendirdi.
Toplantı daha sonra Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışması konusunda sunum yapıldı. Sunumun ardından DTSO tarafından bağımlılıkla mücadele ile ilgili yapabileceği çalışmalar değerlendirilerek, uzmanlarla fikir alış verişinde bulunuldu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
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