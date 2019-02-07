Dtso'nun Projesi Bakanlıktan Onaylandı
1 saat önce
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğu ve Brode sanayicilerinin faydalanmasının hedeflendiği "Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet" URGE Projesi Bakanlık tarafından kabul edildi.
Düzce
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) Ticaret Bakanlığı
'na yapmış olduğu ve Brode sanayicilerinin faydalanmasının hedeflendiği "Tekstil Ürünlerinde Uluslararası Rekabet" URGE Projesi Bakanlık tarafından kabul edildi.
DTSO'dan yapılan yazılı açıklamada; "19.URGE.011 referans numarası ile tescil edilen projemizin ilk faaliyeti ihtiyaç analizi çalışması olacak. Bu çalışmada şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi değer/tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenmekte ve projenin yol haritası oluşturulmaktadır. Daha sonraki aşamalarda pazar bulma amaçlı yurt dışı gezileri, alım heyeti davet edilmesi gibi faaliyetler düzenlenecektir. Faaliyetlerinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından finanse edilecek olan bu projemize 12 adet Brode faaliyeti yürüten tüzel kişilikli üye firmamız dahil olmuştur. İhtiyaç analizi safhasında 12 firmadan oluşan kümemize katılım yapacak firmalar kabul edilecektir, ancak bu safhadan sonra yeni firma katılımı mümkün olmayacaktır" denildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
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