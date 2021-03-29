DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı Covid-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı Covid-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Nuri Hızel, olağan meclis toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Şubat - Mart Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Toplantının devamında Aylık Mizanlar ve Bütçe Gerçekleşme durumları gündeme alınırken, toplantının son kısmında Düzcespor, Tarım Şurası, Üniversite ile ortak çalışmalar konularında Meclis Üyeleri görüşlerini dile getirdiler. - DÜZCE

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