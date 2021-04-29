DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli başkanlığında, pandemi tedbirleri gereğince video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısı video konferans şekliyle gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli olağan meclis toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mart- Nisan Ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında aylık mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alınırken, toplantının son kısmında meclis üyeleri 17 günlük kapama sürecinde yaşanacak problem ve ekonomik sorunlar hakkında görüş ve taleplerini dile getirdiler. - DÜZCE