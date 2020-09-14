DTSO tarafından bir proje daha hayata geçiriliyor - Son Dakika

DTSO tarafından bir proje daha hayata geçiriliyor
DÜZCE (İHA) –Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2020 yılı çağrıları arasında yer alan Teknik Destek Projelerinde DÜSTİM (Düzce Ticaret ve Sanayi Destek Merkezi) kuruluşu projesiyle destek almaya hak kazandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2020 yılı çağrıları arasında yer alan Teknik Destek Projelerinde DÜSTİM (Düzce Ticaret ve Sanayi Destek Merkezi) kuruluşu projesiyle destek almaya hak kazandı.
Projenin imza töreni MARKA'nın yöneticileri ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'in de katılımıyla Şehit Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, proje ile birlikte Düzce Sanayisine yeni bir ivme kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Her geçen gün değişen Pazar şartları, ticaret şekilleri ve üretim proseslerine uyumlu, global ekonominin gereksinimlerine ayak uyduran bir Düzce Sanayisi oluşturmayı hedefliyoruz. Katma değeri yüksek ihracat ürünleri ve bu ürünleri üreten sanayicilerimizin bürokrasi işlemlerini en hızlı şekilde tek elden yapabilecek. Bölgesel kalkınmamıza da katkı sağlayacağını umduğumuz Düzce Ticaret ve Sanayi Destek Merkezi'nin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bizim her projemizde desteklerini esirgemeyen ve sürekli yanımızda yer alan, Bölgesel kalkınmamızda önemli katkıları olanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından imzalar atıldı. - DÜZCE
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