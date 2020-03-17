Son Dakika › Güncel › DTSO üyeleri ilaçlamadan yüzde 20 indirimli faydalanacak - Son Dakika
DTSO üyeleri ilaçlamadan yüzde 20 indirimli faydalanacak
6 saat önce
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tüm Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 yeni tip Korona virüsü dolayısıyla, oda olarak üyelerine dezenfekte işlemine daha hızlı ulaşabilmesi için, Çetin ilaçlama ve temizlik hizmetleri indirim protokolü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tüm Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 yeni tip Korona virüsü dolayısıyla, oda olarak üyelerine dezenfekte işlemine daha hızlı ulaşabilmesi için, Çetin ilaçlama ve temizlik hizmetleri indirim protokolü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.
Protokol kapsamında, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine ilaçlama uygulamalarında yüzde 20 indirim sağlanacak. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Protokolümüzün taraflara hayırlar getirmesini dilerken, milletimizin de bu illetten bir an önce kurtulmasını niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
Son Dakika İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi