Son Dakika Haberleri: DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı
Son Dakika Güncel Haber

DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı

49 dakika önce

Düzce ili ve bölgenin kalkınması için başarılı işlere imza atan Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasında yeniden lisansüstü eğitim protokolü imzalanarak her iki kurum arasındaki iş birlikleri daha da güçlendirildi.

DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı, System.String[]

Düzce ili ve bölgenin kalkınması için başarılı işlere imza atan Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasında yeniden lisansüstü eğitim protokolü imzalanarak her iki kurum arasındaki iş birlikleri daha da güçlendirildi.


DTSO binasında gerçekleştirilen imza töreninde, iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, DTSO adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin imzaladı.


Protokol, DTSO'ya kayıtlı üye işletmelerin sahip ve ortakları, DTSO'da çalışan personellerin birinci derece yakınları ile Düzce Üniversitesi Enstitüleri tarafından verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin esasları kapıyor. Eğitimin kapsamı, Enstitüler tarafından her akademik yılbaşında belirlenecek programlar doğrultusunda yürütülecek protokol ile DTSO bünyesindeki çalışanlar, Düzce Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerinde lisansüstü eğitim hakkına sahip oldu.


Düzce Üniversitesi ile DTSO arasında ilk lisansüstü eğitim protokolü 2018-2019 Akademik Yılı'nda imzalanmıştı. 2019-2020 Akademik Yılı için tekrar imza altına alının protokol ile eğitim alanında iş birliğinin sürdürülebilir kılınması amaçlandı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti
Son Dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesinin tutuklu eski yazarları hakkında karar Son Dakika: Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum İYİ Parti ilçe teşkilatı, "İttifak hukukuna uygun davranmadınız" deyip CHP'ye siyah çelenk bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:22:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]