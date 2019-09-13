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DTSO ve DTB Besi OSB'deki işletmeleri ziyaret etti

1 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek burada işletmelerin sorunlarını dinledi.

DTSO ve DTB Besi OSB'deki işletmeleri ziyaret etti, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek burada işletmelerin sorunlarını dinledi.


DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil, TDİ OSB Başkanı Resül Gündoğan, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, TDİOSB Müteşebbis Heyeti ile Oda/Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek buradaki işletmelerin sorunlarını ve çözüm önerileri hakkında görüştü.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin sivil toplumun hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olduğunu söyledi. Besi OSB'nin ilk zamanlarında yapılan bazı yanlış uygulamaların gecikmelere sebep olduğunu dile getiren Kaya, "Burayı borsamız ile birlikte yakından takip ediyoruz ve önemli bir mesafe aldık. Buradaki yapıyı biraz daha güçlendirip sorunları doğru tespit edersek, Besi OSB Diyarbakır için önemli bir merkez olur. Hayvancılık sektörü Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biridir. Bu tür tesislerimizle bundan sonra sürekli hale getireceğimiz toplantılar yapacağız. Bu toplantılar aynı zamanda birçok sanayi kuruluşu içinde geçerlidir. Bu toplantılarda Besi OSB'deki işletmelerin yaşadığı sorunları, gerek yerel yönetimlerle gerekse de Kamu ile yapacağımız toplantılarda dile getirip çözüm bulmaya çalışacağız. Borsamızla ile birlikte buranın yönetimsel yapısının kamu ağırlıklı olmasıyla ilgili bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Kamusal ve yerel yönetim desteği almak için çalışıyoruz. YİKOB ve belediyenin de buraya ortak olmasıyla birlikte özellikle hizmet ve ulaşım anlamında önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.


"Bölge ekonomisine büyük katkı"


DTB Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ise 15 bin büyükbaş besi hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde besiciliğin modern yöntemlerle yapılarak hayvansal üründe verimliliği arttırdığını, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Yeşil, "Bu sektörde faaliyet gösteren kişi ve firmaların burada sağlıklı bir çalışma alanına kavuşturulması, besicilik alanında sağlanacak yeni iş olanakları ile şehrin ve bölgenin istihdamının arttırılması için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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