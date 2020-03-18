DTSO VE OSB'DEN korona virüsten etkilenen özel sektör için destek talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DTSO VE OSB'DEN korona virüsten etkilenen özel sektör için destek talebi - Son Dakika Ekonomi

DTSO VE OSB'DEN korona virüsten etkilenen özel sektör için destek talebi

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) korona virüsten etkilenen özel sektör için destek talebinde bulundu.

DTSO VE OSB'DEN korona virüsten etkilenen özel sektör için destek talebi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) korona virüsten etkilenen özel sektör için destek talebinde bulundu.


DTSO ve OSB'den yapılan ortak açıklamada, Çin'den başlayarak hızla dünya geneline yayılan korona virüs salgınının yaşamın tüm alanlarını olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden korona virüs salgınının meydana getireceği olumsuzlukları ve can kayıplarını asgariye indirmek için gerekli tedbirler de alınmaya devam etmektedir. Türkiye'de ilgili Bakanlıklar tarafından alınan tedbirler düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmakta, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu yöndeki çalışmalar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler içerisinde bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştur. Alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve zaruridir. Ancak bu tedbirlerin gündelik yaşamın bütün alanlarına yansıdığını, özellikle de özel sektörü çok ciddi bir ekonomik krize sürüklediğini de bilmek ve bu yönde tedbirler almakta yarar vardır. Ekonomi sahasında yaşanması muhtemel olumsuz sıkıntıları asgari düzeyde tutabilmek için, korona virüs salgını sebebiyle yaşanan kaotik durum sona erinceye kadar banka kredilerinin en az 6 ay süreyle ertelenmesi, ödeme güçlüğü yaşayan firmaların çek ödemeleri için vadesi 31 Mart 2020 tarihi itibariyle gelen çek ödemelerinin 6 ay süreyle ötelenmesi tedbirlerin devam ettiği süre içerisinde işletmelerin personel maaşları devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanmalı. Kamuya ait ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı vakıfların kiraya vermiş oldukları gayrimenkullerin kira ödemeleri işletmeler kapalı kaldığı sürece dondurulmalı. Sigorta primleri ve vergi ödemeleri konusunda gecikme cezası uygulanmadan erteleme getirilmeli. İŞKUR tarafından Kısa çalışma ödeneğindeki kısıtlamalar kaldırılarak destek süresi 6 aya çıkarılmalı ve tüm firmalar yararlandırılmalıdır. KOBİ niteliği taşıyan firmalara 50 bin ile 100 bin lira arasında 6 ay ön ödemesiz ve faizsiz kredi verilmeli. Sanayicilerimize de 500 bin ile bir milyon lira arasında 6 ay ön ödemesiz ve faizsiz kredi verilmeli. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan Firmaların mücbir sebep kapsamına alınması ve kira ödemeleri konusunda devlet desteği sağlanması gerekmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:43 Kaynak: İHA

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