DTSO yönetimi, Metal İşleri Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Metal İşleri Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Metal İşleri Sanayi Sitesi İdari binasında düzenlenen toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, meclis üyeleri, Metal İşleri Sanayi Sitesi Başkanı Abidin Kakdaş ve çok sayıda işletme temsilcisi katıldı.



Toplantıda konuşan Kaya, oda seçimlerinden önce sadece odaya gelip gidenlerin sorunlarını çözen bir yönetim şeklinden ziyade sürekli sahada olan ve üyelerinin sorunlarını yerinde tespit eden bir yönetim şekli oluşturacaklarını söyledi. Kaya, "Bizler istişare toplantılarımızda üyelerimizin sektörel anlamda yaşadıkları sorunları, bulundukları fiziksel alan ve daha birçok sorunu yerinde tespit ediyoruz. Sizlerle birlikte tespit ettiğimiz bu sorunları, İl Valiliğimizin Başkanlığında oluşan İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında dile getirerek çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.



Metal İşleri Sanayi Sitesi Başkanı Kakdaş ise, DTSO yönetiminin Metal İşleri Sanayi Sitesi esnafının sorunları ile yakından ilgilenmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kakdaş, Metal İşleri Sanayi Sitesi'nin kalifiyeli eleman yetiştirme, sanayi sitesine gelen yolun ve fiziksel alan gibi yaşadıkları sorunları DTSO Yönetimi ile paylaştı.



Başkan Kaya ve beraberindekiler Metal İşleri Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. - DİYARBAKIR