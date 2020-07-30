DTSO yönetimi ve personeli bayramlaştı - Son Dakika

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Kurban Bayramı bayramlaşma merasiminde personelle bir araya geldi.

Bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Türkan, Murat Saydam, Yalçın Top, Meclis Üyeleri Hasan Arslan, Halil Uzun, Tanju Acar ve Düzce TSO personeli katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 365 oda içerisinde bir ilki gerçekleştirip C sınıfından A sınıfına çıkaran Düzce TSO personeline teşekkür etti.

Dertli odaların illerdeki potansiyelinin çok önemli olduğunu belirterek, "İllerde odaların karar mekanizmalarına önemli etkileri var. Ciddi bir kitleyi temsil ediyoruz. Sizler de aynı şekilde odamızı temsil ediyorsunuz. Bu nedenle sizlerin sadece kurum içinde değil kurum dışında da davranışlarınız odamızı temsil ediyor. Üyelerimizin teveccühü bizler için çok önemli. Onları memnun etmek, onlar adına yenilikler üretmekle mesulüz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerden aynı özveriyi beklediğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

TSO Başkanı Şahin, "Sizler de bizler de eğitimler alıyoruz. Daha önce hiç olmadığı kadar Düzce'de prestij kazandık. Bunu hep birlikte yaptık. Son yıllarda özellikle akreditasyonda sınıf atlamamız dolayısıyla odalar arasındaki sıralamada da 16. Sıraya kadar yükseldik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaşıldı. - DÜZCE