Dü 3. Çocuk Şenliğinde Renkli Sahneler

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Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti