DÜ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü paneli düzenlendi - Son Dakika

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü panel düzenlendi.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal panelin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplum içinde vazgeçilmez bir konumda olduğunu söyledi.

Katılımcılar, Prof. Dr. Osman Çakmak, Prof. Dr. Behçet Oral, Prof. Dr. A. Halim Ulaş ve Prof. Dr. Abdülkadir Maskan "Salgın günlerinde eğitim", "Uzaktan eğitim ekseninde öğretmen yetiştirme" ile "Öğretmen yetiştirmede iletişimin rolü" konularında sunum yaptı.