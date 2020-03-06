DÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

DÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

11 dakika önce

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

DÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe DÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. üyesi Neslihan Kılıç, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğr. üyesi Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın rolü konulu sunum yaptı. Dr. Öğr. Kılıç, şiddet kavramı ve türleri, Türkiye ve dünya istatistikleri, kadına yönelik şiddetin ne olduğu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun içeriği, şiddet gören kadınların başvuracağı kurumlar hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Kılıç, "Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde değişik yöntem ve boyutlarda sürdürülmekte" dedi. - DİYARBAKIR

Dünya Kadınlar Günü, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
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