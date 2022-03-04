DÜ'de "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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DÜ'de "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği gerçekleştirildi

04.03.2022 21:36
DÜ'de "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği kapsamında öğrenciler, Konuralp Yerleşkesi Karavana mutfağını ziyaret etti.

DÜ'den yapılan açıklamada, beslenme hizmetlerinde şeffaflık amaçlandığını ve bu anlamda öğrencilerin yemeklerinin nasıl piştiğini görmesi için "Açık Mutfak" uygulamasının gerçekleştiği belirtildi.

"Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği kapsamında yemekhanelerin açılarak, pişirilen yemeklerin kalite standartları kapsamında nasıl hazırlandığının öğrencilere gösterildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beslenme Hizmetleri Birimi Şube Müdürü ve Gıda Mühendisi eşliğinde mutfak alanı, soğuk hava ve gıda depoları, bulaşıkhaneler ve diğer hizmet alanlarını ziyaret eden Düzce Üniversitesi öğrencileri, yemeklerin kaliteli ve güvenilir marka ham maddelerle hijyenik bir ortamda hazırlanma sürecine bizzat şahitlik ediyor. Etkinlik sonunda öğrencilere yemek ikramı da yapılıyor."

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Düzce Üniversitesi, Konuralp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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