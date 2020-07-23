DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu Diyarbakır Dicle Üniversitesi bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun etti.

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu, System.String[]

DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun etti. Yeni dönemde 6 bin öğrenci bekleyen üniversitede hedef yabancı öğrenci sayısını arttırmak.

Korona virüs süresince uzaktan eğitim merkezi üzerinden 10 bin öğrenciye aynı anda hem ders hem de sınav yapabilecek durumda olan Diyarbakır Dicle Üniversitesi, bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun etti. Yeni dönemde 6 bin öğrencinin kayıt yapmasının beklendiği üniversitede, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yeni projeler hazırlandı.

52 farklı ülkeden 600 öğrenci eğitim görüyor

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 52 farklı ülkeden 600'e yakın öğrenciye sahip olduklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Gül, "Korona virüs süreci hepimizi etkiledi, pandemi devam ettiği sürece etkilenme de devam edecek. Mart ayından itibaren bu süreç başlayınca, bizim çok donanımlı bir alt yapıya sahip olan uzaktan eğitim müdürlüğümüz üzerinden hemen uzaktan eğitim sistemine geçtik. Bütün bölümlerde uzaktan canlı eğitim verilmeye başladı. Önümüzdeki süreçte 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için takvimimizi belirledik. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılını korona virüsü bitecek şekilde tasarladık, ancak pandemi süreci devam ederse büyük ihtimal ile eğitimimiz uzaktan olacak. Bu süreç için hiçbir ülkede daha bir netlik yok, ama biz alt yapımızı ona göre hazırladık, aynı anda 10 bin öğrenciye ders, sınav yapabileceğimiz bir alt yapımız var. Biz başka üniversitelere de destek oluyoruz. 35 bin öğrencimiz var, bu yıl 5 bin 620 civarında öğrenci mezun oluyor, 6 bin civarında yeni öğrenci bekliyoruz. Çünkü yeni fakülte ve bölümlerimiz açıldı, bu yıl daha fazla öğrenci kaydı bekliyoruz. 2016 yılında 52 yabancı misafir öğrencimiz vardı, İran ve Suriye'den gelen öğrencilerdi, şuanda 600'ün üzerine çıktı ama bu rakam bizi tatmin etmiyor. 52 ülkeden öğrencimiz var, Fransa'dan İtalya'ya kadar öğrencilerimiz var. Biz bunu nasıl artırıyoruz, uluslararası üniversite tanıtım fuarlarına katılıyoruz. Bide kendimiz 3 yıl üst üste kendi üniversitemizin kongre merkezinde üniversite tanıtım fuarları açtık, buraya da gelip üniversitemizi tanıyanlar oldu. Dolayısıyla 4 yıl önce öğrenci sayımız 52 iken 600'ün üzerine çıktı, ama bu sayı bizi tatmin etmiyor daha da artıracağız" dedi.

Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 4 yılda faaliyete koydukları bölümleri açıklayarak, yeni bölümler için hazırlık yaptıklarını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Gül, "4 yıl içerisinde Sanat ve Tasarım Fakültesi, 6 uygulama ve araştırma merkezi, 10 lisans, 39 ana bilim dalı, 13 ön lisans, 4 doktora, 17 yüksek lisans, 2 İngilizce yüksek lisans faaliyete geçirdik. Bunun dışında hemşirelik yüksekokulu vardı, bu Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşüyor. YÖK'ten geçti, daha sonra spor yüksekokulumuz var, inşallah o da fakülte olacak. Bunun dışında da eksik olan birçok bölümümüzü açmayı hedefliyoruz. Benim aklımda olan turizm fakültesi, uygulamalı bilimler fakültesi var. Bu bölümleri açmak hem bölgenin hem de ülkenin ekonomisi için çok önemli. Mesela turizm fakültesi açtığımız zaman burası turizm bölgesi açılması gerek bir eksikliktir. Buraya çok sayıda turist geliyor, fakültenin olması lazım, hepsi de ekonomiye katkıdır" şeklinde konuştu.

Dicle Üniversitesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 05:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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