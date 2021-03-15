DÜ'de "Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri" - Son Dakika

DÜ'de "Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri"

15.03.2021 09:07
DÜ'de

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün başlattığı "Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri" başlıklı etkinliklerde "Dijitalleşme ve Dil" konusunun ele alındığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün başlattığı "Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri" başlıklı etkinliklerde "Dijitalleşme ve Dil" konusunun ele alındığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, moderatörlüğünü DÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Karademir'in yaptığı online panelde Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Elif Emine Balta ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sarıtekin, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Benzer ve İbn. Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Abdullah Saçmalı'nın bilgi ve deneyimlerini paylaştığı belirtildi.

Geleneksel okuryazarlığından dijitalleşmeyle birlikte medya okuryazarlığına geçildiğini vurgulayan panelistler, dijitalleşmenin hayata girmeye başladığı zamanlarda korumacı bir yaklaşım olurken, günümüzde yönetici pozisyonuna geçilmeye başlandığını dile getirdi.

Yeterli bilgiye sahip olmayanlar için felaketle sonuçlanabilecek dijital uçurumlara karşı bireyler medya okuryazarlığı dersi ile eğitilerek bireysel yetkinliklerin artırılması gerektiğinin altını çizildi.

Pandemi sürecinin dijitalleşmenin lüks değil, ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyleyen panelistler, yine bu süreçte ekonomik gelirine ve yaşına bakılmaksızın herkesin dijitalleşmeye karşı dijital bilgi oluştuğunu vurguladı.

Dijital olarak üretilen eğitim materyallerin hızlı güncellenmesi, ücretsiz olması ve mesafesiz paylaşım ağı sunmasının oldukça yararlı olduğunu katılımcılarla paylaşan panelistler, bazı dijital derslerin de pedagojik olarak yarar sağlamadığını kaydetti.

Hayatın her alanına giren dijitalleşmenin teknoloji bağımlılığını getirmemesi gerektiğini ifade eden panelistler, dijitalleşme ile doğal yaşamın dengesinin sağlıklı olarak ayarlanmasını istediler.

Sosyal Bİlimler Enstitüsü, İbn Haldun Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DÜ'de 'Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri' - Son Dakika


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