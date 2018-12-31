Son Dakika Haberleri: Dü'de Engelsiz İletişim Konuşuldu

Dü'de Engelsiz İletişim Konuşuldu

29 dakika önce

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Engelliliğe Yaklaşım ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Dü'de Engelsiz İletişim Konuşuldu, System.String[]
Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Engelliliğe Yaklaşım ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda, gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir, engelliliğe yaklaşım ve engellilerle olumlu iletişimin yollarını anlattı.

Akdemir, toplumun engellilere birey olarak bakması gerektiğini belirterek, "Engelli insanlara baktığımızda bizde acıma duygusu oluşuyor. Acıma duygusuyla onlara bakmamamız, onların da topluma ait bir birey olduğunu unutmamamız gerekir." diye konuştu.

Topluluğun Başkan Yardımcısı görme engelli Ahizer Özbek de "Topluluk olarak yeni proje fikirleriyle karşınıza çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Programın sonunda, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:01 Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Güncel
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