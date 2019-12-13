DÜ'de Fuat Sezgin ve bilim tarihi sempozyumu - Son Dakika
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DÜ'de Fuat Sezgin ve bilim tarihi sempozyumu

6 saat önce

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından Fuat Sezgin ve bilim tarihi sempozyumu düzenlendi.

DÜ'de Fuat Sezgin ve bilim tarihi sempozyumu, System.String[]

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından Fuat Sezgin ve bilim tarihi sempozyumu düzenlendi.


Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen sempozyuma İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay, 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildiğini, Sezgin'in Müslümanların bilim tarihinin ortaya çıkmasında katkıları olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akay, ilk defa bir öğrenci sempozyumu yapıldığını da vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin iyi yetişmesi için önemli olduğuna işaret etti.


3 oturum olarak gerçekleşen sempozyumda Fuat Sezgin'in hayatı, İslam bilimlerinin bilimler tarihindeki yerine bütünsel yaklaşım, İslam medeniyetinin göz kamaştırıcı keşifleri başlıkları altında konular ele alındı.


Sempozyumda, Fuat Sezgin ve Helmut Ritter, GAS'ın ortaya çıkması, İslam'da bilim ve teknik kitabının tanıtımı, oryantalizm ve Fuat Sezgin'in oryantalistlere bakışı konularında sunumlar öğrenciler tarafından yapıldı. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Fuat Sezgin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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