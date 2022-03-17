DÜ'de geliştirilen "ProfASor" uygulaması ile sağlık danışmanlığı hizmeti sunuluyor - Son Dakika
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DÜ'de geliştirilen "ProfASor" uygulaması ile sağlık danışmanlığı hizmeti sunuluyor

17.03.2022 14:44
DÜ'de geliştirilen "ProfASor" uygulaması ile sağlık danışmanlığı hizmeti sunuluyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren Ceta Klinik Araştırmalar ve Proje Yönetimi A.Ş'nin geliştirdiği "ProfASor" uygulaması ile vatandaşlara sağlık danışmanlığı hizmeti de sunuluyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren Ceta Klinik Araştırmalar ve Proje Yönetimi A.Ş'nin geliştirdiği "ProfASor" uygulaması ile vatandaşlara sağlık danışmanlığı hizmeti de sunuluyor.

Akademisyenlerin geliştirdiği "ProfASor" uygulaması Android ve IOS işletim sistemi üzerinden işleyen bir "sağlık danışmanlığı" portalından oluşuyor.

ProfASor, sağlık konusunda merak edilenlerin konunun uzmanına mesaj, sesli görüşme ve görüntülü konuşma şeklinde üç farklı yöntemle de anında danışılmasını ve güvenilir bilgiye hızlı ulaşılmasını hedefliyor.

Akıllı telefonlara da ücretsiz olarak indirilebilen uygulama ile ilgili bilgi veren DÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, dünya genelinde çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin de sağlık danışmanlığı hizmeti olduğunu belirterek, bunun için hayata geçirdikleri "ProfASor" uygulaması sayesinde vatandaşların bu hizmeti alabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Çelen, bu uygulamanın bir teşhis veya tedavi merkezi olmadığını ifade ederek, danışan tarafından seçilen yöntemle istenilen danışmana uygulama üzerinden iletilerek, uygulama üzerinden hizmet alınabileceğini belirtti.

Bu uygulama ile sağlık danışmanlığı hizmetini hem ülkeye hem de yurt dışına sunduklarını dile getiren Çelen, "Günün istediğiniz saatinde uygulamamız aracılığıyla ister 'ön danışmanlık' isterseniz de konusunda uzman danışmanlarımızla daha spesifik konular hakkında etkin sağlık danışmanlığı hizmeti alabileceksiniz. İnternetteki haber kirliliğinden arındırılmış doğru ve güvenilir bilgiler noktasında akıllardaki soru işaretleri gönül rahatlığı ile giderilebilir." dedi.

Uygulamasının özelikle salgın sürecinde öneminin gün yüzüne çıktığını ve bunun bir ihtiyaç haline dönüştüğünü dile getiren Çelen, şunları kaydetti:

"Örneğin çocuğunuzla ilgili herhangi bir soru kafanıza gecenin bir vaktinde takıldı ve birilerine ulaşmadınız. Bu uygulama ile sağlıklı, doğru bilgi alma noktasında 7/24 danışmanlık alacağınız bir portala erişmiş olacaksınız. Vatandaşların gün geçtikçe uygulamaya ilgisi artmaya başladı."

Dicle Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akın ise 2012'de faaliyete başlayan Dicle Teknokent'in, aralarında kimya, bilişim teknolojileri, yazılım, enerji, medikal elektronik, tarımsal teknolojinin de yer aldığı 60 firmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Akın, Dicle Teknokent bünyesinde akademisyenlerin geliştirdiği "ProfASor" uygulamasını yaklaşık 1,5 aylık program olmasına rağmen şu ana kadar 5 binin üzerinde kullanıcının indirdiğini belirtti.

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Dicle Üniversitesi, Android, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DÜ'de geliştirilen 'ProfASor' uygulaması ile sağlık danışmanlığı hizmeti sunuluyor - Son Dakika


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