DÜ'de görevli sağlık çalışanlarından vatandaşlara anlamlı çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜ'de görevli sağlık çalışanlarından vatandaşlara anlamlı çağrı - Son Dakika

DÜ'de görevli sağlık çalışanlarından vatandaşlara anlamlı çağrı

6 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, korona virüse karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

DÜ'de görevli sağlık çalışanlarından vatandaşlara anlamlı çağrı, System.String[]

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, korona virüse karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz gün zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulunmasının ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da korona virüse karşı ellerinde tuttukları dövizler ile vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

Sağlık personelleri, 'Biz sizin için burada kalıyoruz, sende bizim için lütfen evde kal' çağrısında bulunarak korona virüse dikkat çekti. - DİYARBAKIR

Çin Halk Cumhuriyeti, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:49 Kaynak: İHA

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