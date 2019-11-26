Son Dakika Haberleri: DÜ'de halk oyunlarının dünü bugünü söyleşisi
Son Dakika Güncel DÜ'de halk oyunlarının dünü bugünü söyleşisi - Son Dakika

DÜ'de halk oyunlarının dünü bugünü söyleşisi

6 saat önce

Dicle Üniversitesi (DÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından, halk oyunlarının dünü bugünü konulu söyleşi gerçekleştirildi.

DÜ'de halk oyunlarının dünü bugünü söyleşisi, System.String[]

Dicle Üniversitesi (DÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından, halk oyunlarının dünü bugünü konulu söyleşi gerçekleştirildi.


Halk oyunlarının dünü bugünü konulu söyleşi Devlet Konservatuvarı konferans salonunda gerçekleşti. Söyleşiye AKEV Üniversitesinden Prof. Dr. Kamile Akgül, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin ve Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muzaffer Sümbül katıldı. Söyleşide halk oyunlarının ortaya çıkış süreci ve bu oyunların kültürel önemi vurgulandı. Söyleşinin organizasyonunu üstlenen Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Şahin, bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini, bu tür akademik platformların bilim ve sanatın gelişmesi için önem taşıdığını ve bu tür çalışmaların sürekli hale getirilmesi ve artması gerektiğini ifade etti.


Söyleşinin sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. - DİYARBAKIR

Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mehmet Öcal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:08:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DÜ'de halk oyunlarının dünü bugünü söyleşisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]