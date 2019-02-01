Son Dakika Haberleri: Dü'de İletişimde Bilinçli Farkındalık Semineri Düzenlendi

Dü'de İletişimde Bilinçli Farkındalık Semineri Düzenlendi

1 saat önce

Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Girişimciler Kulübü tarafından iletişimde bilinçli farkındalık semineri düzenlendi.

Dü'de İletişimde Bilinçli Farkındalık Semineri Düzenlendi, System.String[]
Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Girişimciler Kulübü tarafından iletişimde bilinçli farkındalık semineri düzenlendi.

DA Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminer, Esra Dinçer tarafından verildi. Sağlıklı bir iletişim için bilinçli farkındalığın son derece önemli olduğunu belirten Dinçer, basit birkaç uygulama ile kolaylıkla hayata dahil edebileceğini söyledi. Dinçer, "İletişimde bilinçli farkındalık normal yaşamda sık denebilecek tekrarlarla yaptığımız yargılama ve yorumlamada bulunmak yerine çevremizde olup bitenleri olduğu gibi algılamakla sağlanır. Sağlıklı bir iletişim için bilinçli farkındalığın son derece önemli, basit birkaç uygulama ile kolaylıkla hayatınıza dahil edebiliriz" dedi.

Personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, soru cevapların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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