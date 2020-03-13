DÜ'de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜ'de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı - Son Dakika

DÜ'de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı

6 saat önce

Dicle Üniversitesi (DÜ) fen fakültesi tarafından kanser ve kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar, güncel teknikler konferansı düzenlendi.

DÜ'de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı, System.String[]

Dicle Üniversitesi (DÜ) fen fakültesi tarafından kanser ve kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar, güncel teknikler konferansı düzenlendi.


Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta kanserden korunmanın yolları ile erken tanı için konular ele alındı. Prof. Dr. Berrin Pehlivan, çağın hastalığı kanser hakkında açıklamalarda bulundu. Kadınlarda daha çok meme kanseri görüldüğünü ifade eden Pehlivan, "Meme, akciğer kanserleri en çok görünen kanserler arasında. Erkeklerde de prostat ve akciğer kanseri görünüyor. Kanserin bu faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla tedavi edilebilir bir hastalık. Şu andaki etkinlikte de amacımız üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek" dedi.


Konferans soru ve cevapların ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
23:20 Koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı'nın geçen hafta Ivanka Trump'la görüştüğü ortaya çıktı
23:20 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
23:18 Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:37:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DÜ'de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]