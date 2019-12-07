DÜ'de "Kariyer Günleri" etkinliği
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Dicle Üniversitesi (DÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katılan Türk Hava Yolları (THY) Müdürü Ayhan Tan, öğrencilere THY'nin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Dicle Üniversitesi (DÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katılan Türk Hava Yolları (THY) Müdürü Ayhan Tan, öğrencilere THY'nin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.
"Havaalanı İşletmeciliği, İstihdam alanları, biletleme" gibi konularda ve meslek tanıtım programı kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapan Tan, öğrencilerin merak edip sorduğu konular hakkında bilgi verdi.
Programda, THY tarafından düzenlenen çekiliş ile öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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