DÜ'de kuru iğne tedavisi başladı - Son Dakika

DÜ'de kuru iğne tedavisi başladı

14.12.2020 13:25
DÜ'de kuru iğne tedavisi başladı, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde çalışmalarda bulunacak Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memet Işık'ın, hastanede hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde çalışmalarda bulunacak Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memet Işık'ın, hastanede hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Işık'ın ameliyatsız ve ilaçsız tanı ve tedavi yöntemi olan kuru iğne hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

Kuru iğne tedavisini belirgin bir yaralanma ve yangı olmadan kas ve iskelet sisteminde oluşan kronik myofasyal kaynaklı ağrıların tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak açıklayan Doç. Dr. Işık, "Türkçeye kas içi uyarım şeklinde çevirebileceğimiz Intramusculer Stimulation (IMS) tedavisi ya da ülkemizde yaygın ismiyle kuru iğne tedavisi, Kanadalı Dr. Gunn tarafından, ağrılı kas spazmları tedavisi için geliştirilmiş ameliyatsız ve ilaçsız tanı ve tedavi sistemidir." diye konuştu.

Kuru iğnenin akupunktur tedavisi olmadığının altını çizen Doç. Dr. Işık, "Ağrı tedavisinde kalıcı iyileşme sağlayan, akupunkturdan daha etkili bir tedavi yöntemidir. Kas kaynaklı inatçı ağrılar için kuru iğne tedavisi en iyi tedavi yöntemidir." dedi.

"Kuru iğnede kas spazmı tamamen çözülür kas canlılığını yeniden kazanır"

Kuru iğne tedavisi yönteminde kullanılan iğnelerin çeşitli uzunluklarda, tamamen ilaçsız, kuru ve oldukça ince iğneler olduğunu belirten Doç. Dr. Işık, "Kronik ağrılı hastalarda masaj, kaplıca, fizyoterapi gibi yöntemler de tedavide kullanılır. Çoğu zaman bu tedavilerin etkinliği kısa sürer ve şikayetler yeniden başlar. Kronik ağrılı pek çok hastada ağrıyı üreten en önemli sebep kaslardaki hasardır. Kaslar kısalır, sertleşir, kalınlaşır ve dolaşımı bozulur. Kaslarda bazı toksik maddeler birikir, kas iyi bir şekilde kasılamaz ve kemikleri, sinirleri sıkıştırır. Bu istenmeyen durum bazen haftalar, aylar, yıllarca devam eder. Fizik tedavi, masaj, ilaçlar, kaplıcalar hastanın problemine kısmen yardımcı olur. Ancak bu ağrıların iyileşmesi kısa sürer. Kuru iğne de ise kas spazmı tamamen çözülür kas canlılığını yeniden kazanır, eklem hareket açıklığı artar, kuvvet düzelir. Seans sayısı ilerledikçe hastanın iyiliği artar." ifadelerini kullandı.

Işık, kuru iğne tedavisinin bilimsel olarak ispatlanmış bir tedavi olduğunu aktararak, bu konuda yapılmış pek çok bilimsel çalışma olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi, Aile Hekimliği, Tıp Fakültesi, Tıp Merkezi, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık DÜ'de kuru iğne tedavisi başladı - Son Dakika


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