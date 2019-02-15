Dü'de Sağlık Çalışanlarından Sürpriz Moral Konseri

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Başhekimlik Sosyal Komitesi tarafından hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına moral vermek için kurulan müzik grubu, ilk konserini mesai arkadaşlarına verdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Başhekimlik Sosyal Komitesi tarafından hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarına moral vermek için kurulan müzik grubu, ilk konserini mesai arkadaşlarına verdi.



Doktor, hemşire, laborant, güvenlikçi, garson, hasta bakıcı, temizlik görevlisi hastanenin her alanında çalışan personellerden kurulan müzik grubu üniformalarıyla konser verdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Dicle Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhemşiresi ve Başhekimlik Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı sosyal komite olarak sürpriz bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Atlı, "Buradaki amacımız çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler yapmak. Doktor, hemşire, laborant, hasta destek, güvenlik personeli, garson sağlık ekibi bir araya gelirse ne kadar güzel şeyler başarabileceğini göstermek istiyoruz. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Amacımız çalışanlarımızın kurum birlik aidiyeti ve birlik ruhunu oluşturmak. Yemekhane giren sağlık çalışanlarının yüzünde önce bir şaşkınlık ardından, gülümseme yansıyor" dedi.



Yemeklerini yiyen sağlık çalışanları Dicle Üniversite Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ile birlikte halay çekti. Yemekte moral depolayan sağlık çalışanları, sahnedeki arkadaşlarına alkışlarıyla destek verdi. - DİYARBAKIR

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