Son Dakika Haberleri: DÜ'de sigara bağımlılığında önleyici tedbirler semineri
Son Dakika Güncel DÜ'de sigara bağımlılığında önleyici tedbirler semineri - Son Dakika

DÜ'de sigara bağımlılığında önleyici tedbirler semineri

6 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce, sigara bağımlılığında önleyici tedbirler konusunda seminer düzenledi.

DÜ'de sigara bağımlılığında önleyici tedbirler semineri, System.String[]

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce, sigara bağımlılığında önleyici tedbirler konusunda seminer düzenledi.


Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi konferans salonunda bağımlılık yapıcı maddeler ve alınması gereken tedbirler konusunda seminer düzenledi. Seminere, Yeşilay ve Yeşil Yıldız Dernekleri de paydaş olarak katkı sağladı. Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. üyesi Mustafa Uğurlu Arslan'ın açılış konuşmasını yaptığı programda Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi bölümünde görevli öğretim görevlisi Mahmut Altunhan öğrencilerle beraber sigara bağımlılığı konusunda yaptıkları araştırmanın sonuçlarını anlattı.


Yapılan sunumlarda bağımlılık yapıcı maddeler arasında olan sigara kullanımı konusunda bilgilendirme, bağımlılık önleme ve farkındalık oluşturma konusunda yapılan çalışmanın detayları ve öneriler ele alındı. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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