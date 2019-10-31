Son Dakika Haberleri: DÜ'de "Türk Dünyasının Toyu" etkinliği
Son Dakika Güncel DÜ'de 'Türk Dünyasının Toyu' etkinliği

DÜ'de "Türk Dünyasının Toyu" etkinliği

12 dakika önce

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) Türk kültürünü ve geleneklerini anlatan "Türk Dünyasının Toyu" etkinliği gerçekleştirildi.

DÜ'de

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) Türk kültürünü ve geleneklerini anlatan "Türk Dünyasının Toyu" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin Konuralp yerleşkesinde DÜ Türk Dünyası Topluluğunca gerçekleştirilen etkinlikte, rektör yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Türklerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, geçmişten günümüze kadar bilimin ve ilimin ilerlemesinde Türklerin sağladığı katkılardan bahsetti.

Türk birliğinin ve kültürünün önemine değinen Genç, Türklerin yeryüzüne hatırı sayılır bir kültürel miras bıraktıklarını ifade etti.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kekevi de Türk dünyasının ortak değerlerine, ortak kültürüne işaret ederek, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen gençlerin eğitimlerini sürdürürken, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkleri yakınlaştırma misyonunu da yürütmeleri gerektiğini ve gençlerin her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.

DÜ Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Sagi Nabiyev ise kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi, Konuralp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azerbaycan asıllı Rus askeri, sınırdaki Türk askerine "Her şey yahşidir" diye seslendi
Terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG, Suriye ordusunun "Bize katılın" davetini reddetti CNN Türk'teki canlı yayın kazası neden oldu? Cem Seymen tek tek anlattı Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:20:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DÜ'de "Türk Dünyasının Toyu" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]